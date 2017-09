S-Bahn-Verkehr im Leipziger Südraum unterbrochen – Kabeldieb gestellt

Leipzig. Leipzig. Kabeldiebe haben in der Nacht zum Donnerstag den S-Bahn-Verkehr im Leipziger Südraum lahmgelegt. Auf den Linien S5 und S5 X geht seit den frühen Morgenstunden nichts mehr. Der Bundespolizei gelang es, einen der beiden Täter festzunehmen.

Wie die Behörde mitteilt, durchtrennten die Kabeldiebe gegen 2 Uhr mehrere Signalkabel im Streckenbereich am Bahnhof in Böhlen. Eine Streife machte sich auf den Weg, konnte zwei Personen im Gleisbereich in Tatortnähe entdecken. "Dabei gelang es einer Person, mit dem Fahrrad zu flüchten. Die zweite Person wurde von den Bundespolizisten vor Ort gestellt", heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei.

Der bereits den Behörden als Straftäter bekannte 30-Jährige habe umfangreiches Beweismaterial bei sich gehabt. Zudem waren an der Bahnstrecke noch mehrere, zuvor abgetrennte Signalkabel zum Abtransport bereit gelegen. Die Bundespolizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe und versuchtem Diebstahl ein.

Aufgrund der zerstörten Signalkabel musste der Verkehr der S-Bahn-Linien zwischen Gaschwitz, Markkleeberg und Neukieritzsch unterbrochen werden. Reisende sollten alternativ auf die Linie S3 umsteigen, teilte die Bahn mit. Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind seit den Morgenstunden dabei, den Schaden zu beheben. Die Behinderungen werden bis voraussichtlich 15 Uhr andauern, hieß es.

