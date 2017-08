Kater reist mit zum Highfield – Drogen im Katzenkörbchen versteckt

Großpösna. Ein Mann hat seinen Kater mit zum Highfield-Festival gebracht und in dessen Katzenkörbchen Drogen versteckt. Wie die Polizei in Leipzig am Montag mitteilte, hatte der 26-Jährige sein Auto bereits einige Tage auf einem Parkplatz nahe der Feuerwehr Espenhain geparkt. Darin war auch eine Katze. Anwohner hätten den Mann bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass dies keine artgerechte Haltung sei. Am Samstag riefen sie schließlich die Beamten.

Diese machten den 26-Jährigen ausfindig und kontrollierten den Wagen. Dabei fanden sie im Katzenkorb – der gleichzeitig die Katzentoilette war – mehrere Cliptütchen mit grünlicher Substanz. Den Angaben nach hatte der Mann damit offenbar auf dem Festival-Gelände gehandelt.

Weitere Verstöße

Die Beamten brachten den Kater namens Winston ins Tierheim. Darüber war der 26-Jährige so traurig, dass er laut Polizei mehrfach versprach, nie wieder gegen Regeln zu verstoßen. Ein Amtstierarzt erläuterte dem Mann, welche Voraussetzungen er erfüllen müsse, um das Tier zurück zu bekommen. Der Täter versprach, alles zu tun und nie wieder mit Drogen zu handeln.

Abseits davon berichtet die Polizei von einem weiteren mutmaßlichen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und mehreren Diebstählen. Dennoch ziehe die Behörde ein positives Fazit zum Sicherheitskonzept, hieß es am Montag.

