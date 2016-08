Bautzen. - Gleich fünf mögliche Rechtsverstöße haben Bundespolizisten bei der Kontrolle eines 34-Jährigen im Landkreis Bautzen auf einer Raststätte an der Autobahn 4 festgestellt. Der bereits mehrfach bei der Polizei aufgefallene Mann konnte in der Nacht zum Freitag keinen gültigen Führerschein vorlegen, an seinem Auto waren zudem gefälschte Kennzeichen angebracht. Der Wagen war auch nicht mehr zugelassen, wie die Behörden mitteilten.

In einer Tasche hatte der Mann griffbereit einen geladenen Schreckschussrevolver und eine Druckluft-Pistole, obwohl er keinen dafür nötigen kleinen Waffenschein besaß. Nun wird ermittelt: Wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung, des Kennzeichenmissbrauchs, des Fahrens ohne Pflichtversicherung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Von LVZ