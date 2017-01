Schkeuditz. Spaziergänger haben am Montagmorgen gegen 8.50 Uhr drei Tresore im Schladitzer See gefunden. Einer davon sei nach Angaben der Polizei aufgeknackt worden, zwei seien noch verschlossen in den See geworfen worden.

Die Polizei sucht nun die Besitzer der Tresore und ermittelt, ob es sich um Diebesgut handelt. Schrauben und Dübel an den Tresoren zeigten demnach deutlich, dass die Tresore aus der Wand gerissen worden seien.

the