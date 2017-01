Kinder steigen ohne Eltern am Bahnhof Plauen aus - 25-Jähriger hilft

Plauen. Zwei Kinder sind während einer Zugfahrt mit ihren Eltern kurzzeitig verloren gegangen. Dank des beherzten Eingreifens eines jungen Asylbewerbers kamen sie dann aber wieder schnell in Obhut. Die beiden vier und sieben Jahre alten Kinder waren am Neujahrstag aus zunächst ungeklärter Ursache an einem Bahnhof nahe Plauen ausgestiegen, wie die Bundespolizeiinspektion Klingenthal am Montag mitteilte.

Die Eltern bemerkten ihr Fehlen erst, nachdem der Zug wieder losgefahren war. Ein 25-Jähriger entdeckte die beiden Ausreißer am Bahnsteig und brachte sie zur Bundespolizei nach Plauen. Diese konnte Kinder und Eltern schließlich wieder zusammenbringen.

LVZ