Wiesbaden/Dresden. Nach den tödlichen Schüssen in einem Wiesbadener Kiosk wird weiter über die Motive des mutmaßlichen Täters gerätselt. «Wir haben noch nichts Neues», sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der 25-jährige Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Der Mann soll am Dienstag eine 59-jährige Kiosk-Besitzerin und zwei ihrer Familienmitglieder angeschossen haben. Unter ihnen war der Fußball-Profi Marc Wachs vom Zweitligaverein Dynamo Dresden. Der aus Wiesbaden stammende Sportler ist der Neffe der Getöteten. Beide Männer wurden schwer verletzt.

Der 25-Jährige war am späten Freitagabend vor seiner Wohnung in Wiesbaden festgenommen worden. Mit Hilfe von DNA-Spuren am Tatort, Zeugenaussagen und Videoaufnahmen soll die Polizei auf ihn aufmerksam geworden sein. Er ist den Beamten bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz bekannt. Bei weiteren Ermittlungen wurden nach Polizeiangaben auch die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.

LVZ