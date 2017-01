Kleinmockritz. Auf dem Feld an der Straße nach Kleinmockritz fand eine Frau am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, einen leblosen Mann. Sie alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 78-Jährigen feststellen. Anzeichen für eine Straftat liegen laut Polizeiangaben nicht vor. Es handelt sich um einen Mann aus der Gemeinde Großweitzschen. Bereits am Freitagabend hatte ihn eine Pflegedienstmitarbeiterin nicht angetroffen. In verschiedenen Kliniken wurde nachgefragt. Der gesundheitlich angeschlagene Mann hatte offenbar sein Auto im Schnee festgefahren und zu Fuß den Heimweg angetreten.

Von daz