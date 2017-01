Delitzsch. Wegen eines Verkehrsunfalls war am Dienstagmorgen die Bundesstraße 183 a in Delitzsch zwischen dem Abzweig Friedrich-Ebert-Straße und der Ampelkreuzung Dübener Straße/Albert-Böhme-Straße gesperrt. Gegen 6.55 Uhr waren in der Bahnunterführung der B 183 a ein Audi A 3 und ein Skoda Fabia im Gegenverkehr zusammengestoßen, wobei beide jeweils im Bereich der vorderen Kotflügel kollidierten. In der Folge stellten sich beide Fahrzeuge quer und versperrten dadurch die Fahrbahn. Durch die Wucht des Aufpralls lösten sowohl im Skoda als auch im Audi die Airbags aus. Laut Polizei wurde die 48-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Der 57-jährige Fahrer des Audi kam mit dem Schrecken davon. An beiden Personenkraftwagen entstand erheblicher Sachschaden, so dass beide Pkw von Abschleppdiensten von der Unfallstelle abtransportiert werden mussten. Deshalb blieb die Unterführung bis etwa 10 Uhr gesperrt. Wie die Beamten des Unfalldienstes der Polizei vor Ort mitteilten, kam es zu der Kollision, weil der stadtauswärts fahrende Audi ausgangs der im Tunnel befindlichen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten war und dabei mit dem stadteinwärtsfahrenden Skoda zusammenstieß. Winterbedingte Fahrbahnglätte schloss die Polizei als Unfallursache aus. Die Bundesstraße war zum Zeitpunkt des Unglücks ordentlich beräumt sowie schnee- und eisfrei.

Ein dritter Pkw, der aufgrund des Unfalls stadteinwärts in der Einfahrt zur Unterführung zum Stehen gekommen war, benötigte ebenfalls Hilfe, weil das Fahrzeug nicht mehr ansprang. Deshalb hatte die Fahrerin die ADAC-Pannenhilfe angefordert, die ihr Starthilfe leistete, so dass sie aus eigener Kraft die Fahrt fortsetzen konnte.

Von Thomas Steingen