Kollision mit Auto: Radfahrer stirbt bei Unfall in Naunhof

Nuanhof. Unfall-Drama auf der Staatsstraße 43 in Naunhof: In der Nacht zu Montag ist bei einem Verkehrsunglück ein junger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sei der 27-Jährige am Sonntag gegen 22.10 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen, als aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe der Eichaer Straße vor einer Ampel-Kreuzung ein Ford Fiesta von hinten auffuhr und den Radler erfasste.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann über die Leitplanke hinweg in den Straßengraben katapultiert. Ein Notarzt versuchte den Radfahrer noch zu reanimieren, er verstarb jedoch an der Unfallstelle. Die Straße muste voll gesperrt werden. Polizei und Gutachter ermitteln nun zum genauen Unfallhergang, dabei gelte es auch zu klären, ob der Radfahrer ohne Licht unterwegs war.

Von bw