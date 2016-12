Bautzen. Die Ermittlungen zu den Auseinandersetzungen zwischen Rechtsextremen und jungen Flüchtlingen Mitte September in Bautzen sollen Anfang 2017 abgeschlossen sein. Das sagte Polizeipräsident Conny Stiehl beim 3. Bautzen-Gipfel am Mittwoch. «Die Ermittlungsgruppe bearbeitet 170 Vorgänge, davon laufen 125 gegen bekannte Tatverdächtigte», teilte er mit. Die Ergebnisse sollen Ende Februar der Staatsanwaltschaft übergeben werden. Ermittelt wird gegen 60 Deutsche und 20 Ausländer. Die Vorfälle auf dem Kornmarkt waren in einer Jagd auf Asylsuchende eskaliert.

Zudem kündigte Stiehl an, dass 20 Wachpolizisten am 1. März ihren Dienst im Kreis Bautzen aufnehmen. Weitere 60 Wachpolizisten werden ihnen folgen.

Der Bautzener CDU-Politiker Marko Schiemann betonte, dass sich durch die Vielzahl der Maßnahmen die Lage beruhigt habe. Der Freistaat halte an seinem Versprechen fest, Jugendarbeit in der Stadt zu unterstützen. «Die Ideen müssen aber zu Hause wachsen», sagte er. Deshalb solle nun ein Jugendkonzept erarbeitet werden, das mehr auf vielfältige Angebote setze.

Schwerpunkt eines weiteren Bautzen-Gipfels sollen Konzepte für Arbeitsintegrationsprogramme sein. «Wir müssen uns Jugendlichen ohne Schulabschluss und Langzeitarbeitslosen widmen», sagte Schiemann. Der Landtagsabgeordnete hatte den 1. Bautzen-Gipfel im September nach den Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Rechtsextremen auf dem Kornmarkt ins Leben gerufen.

LVZ