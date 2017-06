Eilenburg. Mehrere Langhaarschäferhunde haben am Mittwochabend gegen 18 Uhr in Eilenburg eine 52 Jahre alte Frau und ihre Deutsche Dogge attackiert. Wie die Polizei berichtete, machte die Frau mit ihrem Hund einen Spaziergang im Bereich des ehemaligen Tierheims. Zur gleichen Zeit habe gerade ein Schäfer eine nahegelegene Schafweide umzäunt. Laut der Schilderung der Frau seien dann aus dem hohen Gras plötzlich fünf Langhaarschäferhunde aufgetaucht und attackierten Spaziergängerin und Dogge. Auf die aus der Ferne hallenden Rufe des Schäfers hätten die Tiere zunächst nicht reagiert. Erst als der Mann ganz nahe war, ließen sie ab. Dafür habe nun der Schäfer nicht reagiert, als die Frau ihn bat zu warten. Er sei mit seinen Hunden weggegangen.

Die Frau ging zunächst zum Tierarzt, dann zur Polizei. Sie selbst habe Schmerzen an der Hand und an den Beinen gehabt, auch ihre Sachen seien beschädigt worden. Gegen den Schäfer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei.

Von kasto