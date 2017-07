Laserpointer-Attacke auf Piloten von Passagierflugzeug

Leipzig. Gefährliche Eingriff in den Luftverkehr: Am Samstagabend blendeten unbekannte Täter den Piloten eines Passagier-Flugzeugs, das im Anflug auf den Flughafen Leipzig-Halle war. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, wurde sie gegen 21 Uhr von der Flugaufsicht benachrichtigt.

Die Attacke mit einem grünen Laserpointer soll nach ersten Erkenntnissen aus dem Raum Naunhof-Erdmannshain gekommen sein. Trotz sofortiger Ermittlungen konnten die Beamten die Täter aber nicht ausfindig machen.

Der Pilot konnte die Passagiermaschine trotz des Blend-Angriffs ohne Vorkommnisse landen, so die Polizei weiter.

Von lyn