Hartenstein/Hartenstein - . Ein Laster hat auf der Autobahn A72 (Chemnitz-Hof) zwischen Zwickau-Ost und Hartenstein Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Der 51-jährige Fahrer und dessen 40 Jahre alter Begleiter konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und sind wohlauf, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Es sei ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden.

Die Hinterachse habe Feuer gefangen, das auf das gesamte Gespann übergriff. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Die genaue Brandursache müsse jedoch noch ermittelt werden, hieß es.

Die Ladung habe zum Teil aus explosiven Fahrzeugteilen - Airbags - bestanden, hieß es. Das habe den rund 30 Feuerwehrleuten die Löscharbeiten erschwert. Die Autobahn musste deswegen am Samstagmorgen für etwa eine Stunde in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Bei Bergung des Lasters wurde schweres Gerät eingesetzt, so dass die Autobahn abermals gesperrt werden musste.

Von LVZ