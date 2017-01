Burkau/Görlitz - . Der Griff zur Zigarette ist dem 62-jährigen Fahrer eines Sattelzuges auf der Autobahn A4 (Dresden-Görlitz) zum Verhängnis geworden. Dadurch abgelenkt kam er mit dem Laster von der Fahrbahn ab, wie die Polizei in Görlitz am Sonntag mitteilte. Der Lastzug durchbrach einen Wildzaun und kam erst am Waldrand zum Stehen.

Glücklicherweise sei das Fahrzeug bei dem Unfall am Samstag nahe Burkau in der Oberlausitz nicht umgekippt und die Ladung - 15 Tonnen Farbe - unbeschädigt geblieben. Der Schaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Der Sattelzug wurde mit einem Kran geborgen.

Von LVZ