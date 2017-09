Lastwagen fährt auf A14 bei Halle auf Stauende auf - ein Toter

Leipzig. Auf der Autobahn 14 bei Halle ist ein 62-Jähriger ums Leben gekommen, nachdem ein Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug auf ein Stauende aufgefahren war. Aus noch unbekannter Ursache sei der 40-Jährige am Montagnachmittag ungebremst oder wenig gebremst auf stehende Autos aufgefahren. Dabei wurden sechs Autos zusammengeschoben, teilte eine Polizeisprecherin in Halle mit.

In einem der Wagen wurde der 62-Jährige aus Sachsen-Anhalt so schwer verletzt, dass er reanimiert werden musste. Die Rettungsmaßnahmen waren jedoch nicht erfolgreich. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Mindestens ein weiterer Mensch wurde verletzt.

Verkehrsteilnehmer mussten noch bis zum Abend hinein auf der Strecke zwischen Halle-Tornau und Halle-Peißen mit Behinderungen rechnen. Da auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, gab es umfangreiche Bergungsarbeiten. Es kam zu erheblichen Stau.

LVZ