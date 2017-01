Leipzig. Bei einem Unfall am Mittwoch nahe Dölzig ist ein Lastwagen umgekippt und auf der Seite liegen geblieben. Ein 38 Jahre alter Mann wurde dabei verletzt. Wie das Führungs- und Lagezentrum der Polizei am Abend erklärte, verlor der Fahrer gegen 18 Uhr in einer Kurve auf der Bundesstraße 186 zwischen Priesteblich und Dölzig die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam links von der Fahrbahn ab. Der Lastwagen kippte und blieb schließlich auf der Seite liegen.

Der 38-jährige Fahrer musste ambulant behandelt werden. Während der Aufräumarbeiten war die B186 laut Polizei für mehrere Stunden gesperrt.

jhz