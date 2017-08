Lastwagen kracht auf A14 in Stauende – 150.000 Euro Schaden

Halle. Der Fahrer eines Lastwagens hat am Dienstag auf der Autobahn 14 das Ende eines Staus übersehen und ist auf einen anderen Lkw aufgefahren. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei in Weißenfels mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Zuvor war der Fahrer gegen 7.20 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Halle-Ost auf der Fahrbahn in Richtung Magdeburg mit dem anderen Wagen zusammengestoßen. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 150.000 Euro.

jhz