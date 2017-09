Lastwagen rammt Bus in Pulsnitz – Zahl der Verletzten erhöht sich auf 16

Pulsnitz. Nach dem schweren Unfall zwischen einem Sattelschlepper und einem Bus in Pulsnitz (Landkreis Bautzen) hat sich die Zahl der Schwerverletzten auf drei erhöht. Wie die Polizei in Görlitz am Sonnabend mitteilte, seien bei dem Zusammenstoß am Freitag insgesamt 16 Menschen verletzt worden.

Demnach zogen sich zwei Jungen im Alter von 13 und 16 Jahren sowie der 56 Jahre alte Lastwagenfahrer schwere Verletzungen zu. Zunächst hatte die Polizei von zwei Schwerverletzten gesprochen. 12 weitere Kinder und eine 24-Jährige, die ebenfalls mit dem Bus gefahren waren, verletzten sich den Angaben nach leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 120 000 Euro geschätzt.

Der Fahrer des Lastwagens hatte am Freitag den größtenteils mit Schulkindern besetzten Bus offenbar zu spät gesehen. Der Sattelzug rammte die rechte Seite des Busses. Die Unfallstelle blieb für die Ermittlungen mehrere Stunden gesperrt.

Von LVZ