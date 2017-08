Lastwagen reißt der Tank auf - A 38 für 13 Stunden gesperrt

Merseburg. Wegen eines Unfalls mit einem Sattelschlepper war die Autobahn 38 bei Merseburg 13 Stunden lang gesperrt. Seit 7 Uhr rollt der Verkehr wieder in beide Richtungen. Nach Angaben der Polizei war ein Lastwagen am Montag gegen 18 Uhr in Richtung Göttingen wegen eines Reifenschadens von der Straße abgekommen. Der Brummi habe dabei eine Gleitschutzwand durchbrochen und sei auf der entgegengesetzten Fahrbahnseite zum Stehen gekommen.

Nach einem Unfall mit einem Lastwagen war die A 38 bei Merseburg am 21.8. 2017 für 13 Stunden gesperrt. Zur Bildergalerie

Durch den Unfall wurde der Tank des Transporters beschädigt und Diesel breitete sich auf der Autobahn aus. Durch herumfliegende Teile wurde zudem ein weiteres Auto beschädigt. Personen wurden den Beamten zufolge nicht verletzt. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 50.000 Euro.

Wegen aufwendiger Reinigungsarbeiten musste die A 38 in beide Richtungen bis zum Dienstagmorgen gesperrt werden.

mro