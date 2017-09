Lastwagen verliert nach Zusammenstoß 600 Liter Diesel

Schlettau. Auf der B101 bei Schlettau (Erzgebirgskreis) ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Der Kleinwagen sei in einer Kurve von einer Windböe erfasst worden, teilte die Polizei in Chemnitz am Freitagmorgen mit. Der 53 Jahre alte Fahrer habe am Donnerstagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei in den Gegenverkehr gefahren. Dabei stieß er mit einem Lastwagen zusammen.

Durch den Aufprall riss der Tank des Lasters auf und rund 600 Liter Diesel liefen auf die Straße. Durch die Bergungsarbeiten war die B 101 bis drei Uhr am Freitagmorgen in beide Richtungen voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 19.000 Euro geschätzt. Die Höhe der Reinigungskosten der Straße war zunächst nicht bekannt. Man könne aber mit einem sehr hohen Betrag rechnen, hieß es.

LVZ