Magdeburg. Ein mit drei Männern besetztes Leichtflugzeug ist auf dem Flugplatz Magdeburg abgestürzt. Bei dem Unfall am Montagabend wurde ein 75-jähriger Insasse verletzt, wie die Polizei in Magdeburg am Dienstag mitteilte. Die einmotorige Maschine vom Typ Piper 28 war vom Flugplatz Richtung Osten gestartet und verlor noch während des Steigflugs an Höhe. Sie stürzte auf das Flugplatzgelände neben die Startbahn. Im Leichtflugzeug saßen der 57 Jahre alte Pilot sowie zwei Männer im Alter von 55 und 75 Jahren. Der ältere klagte nach dem Unfall über Schmerzen, er wurde in eine Klinik gebracht.

LVZ