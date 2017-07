Leipzig/Magdeburg. Die Leipziger Polizei sucht einen mutmaßlichen Serienbetrüger, dem in Sachsen und Sachsen-Anhalt mindestens zwölf Straftaten zur Last gelegt werden. Dem unbekannten Mann werden fünf Diebstähle, je drei Fälle von Betrug und Urkundenfälschung und eine Unfallflucht vorgeworfen, wie die Polizei in Leipzig am Dienstag mitteilte.

Der Verdächtige soll am 7. Januar 2017 mit einem gestohlenen Auto mit den angebrachten Kennzeichen WB-PQ 8889 in der Leipziger Rosenstraße einen Unfall gebaut haben. Laut Polizei fuhr er gegen 15 Uhr mit einem schwarzen Mercedes gegen einen abgestellten Kleintransporter. Anschließend wies er sich gegenüber dem Halter des beschädigten Wagens mit falschen Personalien aus. Die zugehörigen Dokumente hatte der Unbekannte offenbar am 2. Januar einem 46 Jahre alten Mann aus Weißenfels gestohlen.

Zeugen gesucht

Das Unfallauto soll der Unbekannte bereits Ende November 2016 in Niederndodeleben bei Magdeburg entwendet haben. Zudem kaufte der Täter mehrfach mit der Kreditkarte des Weißenfelsers ein. Es sei nicht auszuschließen, dass noch mehr Straftaten auf das Konto des Mannes gingen, teilte die Polizei mit.

Vom Vorfall in Leipzig existiert das bisher einzige Foto, das dem Täter zugeordnet werden kann. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der genannten Taten oder Menschen, die den Unbekannten erkennen. Wer Hinweise zum Gesuchten geben kann, meldet sich beim Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 94600.

jhz