Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf der A14 – Autobahn gesperrt

Leipzig. Am Freitagmorgen hat sich erneut ein schwerer Unfall auf der Autobahn 14 ereignet, diesmal zwischen den Anschlussstellen Halle-Tornau und Halle-Peißen. Gegen 9 Uhr ist ein Lkw-Fahrer in Richtung Dresden offenbar auf ein Stauende aufgefahren. Er prallte dabei auf einen weiteren Sattelzug und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Jede Hilfe kam für den 43-jährigen Mann zu spät, er starb noch an der Unfallstelle, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer des Sattelzugs wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, sei noch nicht absehbar, so die Polizei weiter.

An der Anschlussstelle Halle-Tornau wird der Verkehr über die Umleitung U26 von der Autobahn geleitet.

Erst am Donnerstag hatte es zwischen Klinga und Grimma einen Lkw-Unfall auf der A14 gegeben, ebenfalls in Fahrtrichtung Dresden. Ein Gefahrguttransporter war auf einen Lastwagen aufgefahren und hatte einen Großteil seiner Ladung verloren. Das es sich um mit Stickstoff gefüllte Gasflaschen handelte, bestand Explosionsgefahr. Der schwer verletzte Lkw-Fahrer musste per Rettungshubschrauber in eine Leipziger Klinik gebracht werden.

