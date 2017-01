Nach Recherchen des MDR-Magazins „Fakt“ gibt es immer mehr Gewalttaten gegen Flüchtlingskinder. Die ostdeutschen Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt hätten im vergangenen Jahr 242 rassistisch motivierte Angriffe auf Kinder bis 16 Jahre gezählt, teilte der Sender am Dienstag mit. 2015 seien es 172 solcher Gewalttaten gewesen.

Gezählt wurden den Angaben zufolge ausschließlich Körperverletzungen, versuchte Körperverletzungen sowie massive Bedrohungen aus politischen und rassistischen Motiven. Nicht gezählt wurden demnach „bloße Beleidigungen“ oder Diskriminierungen.

Dem Sender zufolge ist die Dunkelziffer hoch. Beratungsstellen gibt es dem MDR zufolge nur in den ostdeutschen Bundesländern, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Der Report wird am 24. Januar um 21.24 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

LVZ