Dresden. Eine fünfköpfige Männergruppe hat an der Haltestelle „Zoo“ der Dresdner Parkeisenbahn randaliert und versucht, durch Aufschaukeln einen Zug umzukippen. Die Männer im Alter zwischen 18 und 34 Jahren seien am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr von einem Sicherheitsdienst beobachtet worden, teilte die Polizei Dresden am Mittwoch mit.

Als die alarmierten Beamten eintrafen, waren die Randalierer schon in Richtung Carolasee weitergezogen. Durch die Personenbeschreibung der Wachmänner konnte die Gruppe identifiziert werden. Ein 32-Jähriger und ein 34-jähriger Mann hatten Teleskopschlagstöcke dabei. Sie erhielten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Zug sollte auf mögliche Beschädigungen hin näher untersucht werden.

LVZ