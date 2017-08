Beim Schützenfest im Kottmarer Ortsteil Niedercunnersdorf (Landkreis Görlitz) ist am Freitagabend ein 50 Jahre alter Mann verletzt wurden. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte, hatte ein Schütze beim gemeinsamen Abfeuern der Böllerkanone den Zündmechanismus vorzeitig ausgelöst. Der 50-Jährige befand sich noch zu nah an der Kanone und verletzte sich am Auge. Außerdem erlitt er ein Knalltrauma. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

dpa