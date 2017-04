Heringen. Bei einer Rangelei im Kreis Nordhausen ist ein 19-Jähriger in ein Osterfeuer gefallen. Er habe sich in der Nacht zum Sonntag in Heringen leichte Brandverletzungen an der Hand zugezogen, teilte die Polizei in Nordhausen mit.

Nach Angaben einer Sprecherin war der junge Mann vermutlich gestolpert. „Er war nicht mit Absicht ins Feuer geschupst worden.“ Sein Kontrahent, ein 23-Jähriger, habe ihn aus dem Feuer gezogen und seine Hilfe angeboten.

Der 19-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die beiden jungen Männer hatten laut Polizei Alkohol getrunken und waren aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Daraufhin hätten sie sich gegenseitig geschubst.

LVZ