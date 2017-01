Döbeln. Auf der Autobahn 14 (Leipzig - Nossen) ist ein 21-Jähriger bei Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) überfahren und getötet worden. Der Mann hatte in der Nacht zum Donnerstag versucht, die Autobahn zu überqueren, wie die Polizei in Leipzig mitteilte. Dabei wurde er von einem Auto sowie einem Winterdienstfahrzeug erfasst. Zuvor hatte der MDR über den Unfall berichtet.

Der 21-Jährige war laut Polizei mit einer Mitfahrgelegenheit unterwegs. Nach einer Pause an einem Rastplatz an der Autobahn war der Mann plötzlich verschwunden. Warum er über die Fahrbahn lief, ist noch unklar. Wegen der Bergungsarbeiten sollte die A14 in Richtung Nossen noch bis zum Vormittag gesperrt bleiben.

LVZ