Sonderhausen . Ein Mann aus Dänemark ist auf der Ortsumfahrung von Sonderhausen (Kyffhäuserkreis) mit einem Kinderwagen von der Polizei aufgegriffen worden. Er sei in Richtung Griechenland unterwegs, erzählte er den Beamten am Dienstagnachmittag. Laut der Polizeimitteilung vom Mittwoch befanden sich in dem Kinderwagen seine Reiseutensilien.

Die Beamten begleiteten den 51-Jährigen aus Sicherheitsgründen in Richtung Bahnhof. Der Mann setzte von dort aus seine Reise fort.

LVZ