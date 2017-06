Eisleben. Nach dem Festwochenende zum Sachsen-Anhalt-Tag in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist das Maskottchen „Wiesi“ verschwunden. Die rund 1,80 Meter große Figur sei etwa 100 Kilogramm schwer, teilte die Polizei am Montag mit. Vermutlich transportierten Diebe das Maskottchen während der Aufräumarbeiten nach dem Fest mit Hilfe eines Krans ab. Die Figur stellt einen Ochsen mit Gürtel und gestreiftem Hemd dar. Der Name erinnert an die „Eisleber Wiese“ - dem nach Veranstalterangaben größtem Volksfest der Region. Das Maskottchen ist bei verschiedenen Veranstaltungen in der Stadt präsent - ob als übergroße Kunststoff-Figur oder kleines Plüschtier. Der Schaden beläuft sich auf rund 2200 Euro.

