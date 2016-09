Dresden. - Sechs Menschen sind bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 4 bei Dresden verletzt worden, einige von ihnen schwer. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Auf der Autobahn 4 bei Dresden wurden sechs Menschen bei einer Massenkarambolage verletzt.

Eine 28-Jährige war am Morgen nahe dem Kreuz Nossen aus zunächst unklarer Ursache auf ein anderes Auto aufgefahren, das gegen einen Kleintransporter geschleudert wurde. Am Ende waren noch zwei weitere Wagen und ein Laster in den Unfall verwickelt.

Zwei der drei Fahrspuren Richtung Eisenach mussten gesperrt werden. Es kam zu einem kilometerlangen Stau. Der Sachschaden wird auf mindestens 50 000 Euro geschätzt.

