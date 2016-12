Görlitz/Wittenberg/Hettstedt. Polizei und Zoll in Sachsen haben einen Jugendlichen aus dem Landkreis Wittenberg mit mehr als 430 illegalen Feuerwerkskörpern erwischt. Die Beamten wurden am Donnerstag im Rucksack des 17-Jährigen fündig, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die prall gefüllte Tasche war einer Streife in Bad Muskau im Landkreis Görlitz aufgefallen.

In Bad-Schandau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) fand die Polizei bei der Kontrolle eines Autofahrers aus dem Saalekreis 73 illegale Feuerwerkskörper. Ein anderer Autofahrer ging den Sicherheitskräften mit 39 verbotenen Böllern ins Netz. Die Männer waren jeweils gerade aus Tschechien zurückgekommen. Gegen alle Erwischten ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Polizei stoppt Verkauf

In Hettstedt haben Polizisten bei der Durchsuchung eines Geschäfts illegale Pyrotechnik sichergestellt. In dem Laden, der einem 53 Jahre altem Mann und seiner 46 Jahre alten Frau gehört, wurden am Donnerstag 902 nicht zugelassene Feuerwerkskörper aus Polen und Tschechien gefunden. Das teilte eine Polizeisprecherin in Halle am Freitag mit.

Außerdem stellten die Beamten einen Elektroschocker und Bargeld sicher, das vermutlich aus dem Verkauf des Feuerwerks stammt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung der Verdächtigen fanden Polizisten 60 weitere illegale Böller. Gegen die Ladeninhaber wird nun wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

LVZ