Grimma. Der Diebstahl von Schreckschusswaffen und Messern beschäftigt die Polizei von Grimma. Wie das Revier mitteilte, sind in der Nacht zum Dienstag unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus in der Bahnhofstraße von Grimma eingedrungen. Den Angaben zufolge hatten sie die Außenjalousie aufgebrochen und diese aus der Verankerung gerissen. Danach wurde die Sicherheitsverglasung des Schaufensters zerstört. Die Diebe entwendeten sieben Schreckschusswaffen und mehrere Messer im Wert von rund 1500 Euro. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Der Mitarbeiter eines Wach- und Sicherheitsunternehmens hatte den Einbruch nachts halb drei feststellen müssen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Einbrechern geben können.

Hinweise an das Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3, 04668 Grimma, Telefon 03437/708925100

