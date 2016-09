Leipzig. Eine Auswahl der Unfälle in Mitteldeutschland:

Sächsische Schweiz

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Sächsische Schweiz getötet worden. Nach Angaben der Polizei in Dresden war der 30-Jährige am Sonntag auf der Verbindungsstraße zwischen Tharandt und Grillenburg offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Er prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum und starb noch an der Unfallstelle.

Walterhausen

Ein 37 Jahre alter Autofahrer ist am Steuer eingeschlafen und hat einen schweren Unfall gebaut. Der Mann kam mit seinem Wagen bei Waltershausen wahrscheinlich wegen Übermüdung allmählich nach rechts von der Landstraße ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Wie die Polizei am Sonntag in Gotha mitteilte, wurde der Fahrer durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt. Er musste am Samstag von der Feuerwehr befreit werden und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Landstraße musste für eine Stunde gesperrt werden. Am Auto entstand Totalschaden.

Arnstadt

Bei einem Autounfall bei Arnstadt im Ilmkreis sind sechs Menschen verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Fahrer missachtete am Samstag auf der Landstraße zwischen Arnstadt und Holzhausen die Vorfahrt einer 38-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Autos stießen zusammen. Beide Fahrer und ihre vier Mitfahrer wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. An den zwei Unfallwagen entstand Totalschaden in einer Höhe von 20 000 Euro.

Greiz

Im Kreis Greiz sind zwei Kutschpferde durchgegangen und haben mehrere Unfälle verursacht. Die beiden Tiere liefen am Samstag mit Kutsche aber ohne Kutscher durch Arnsgrün und stießen an zwei Autos und mehrere Zäune, wie die Polizei am Sonntag in Greiz mitteilte. Kurz darauf konnten die Tiere eingefangen und beruhigt werden. Der 69 Jahre alte Kutscher wurde leicht verletzt. Er hatte vor den Unfällen die Kontrolle über die aufgeregten Pferde verloren. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro.

