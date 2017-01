Döbeln. Am Dienstagmittag mussten Polizei und Rettungsdienst wegen einer Auseinandersetzung in die Thomas-Mann-Straße vor das dortige Berufsschulzentrum ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen war es zwischen zwei Männern (44, 45) zu einem Streit gekommen, der in Tätlichkeiten endete. Dabei erlitt der 44-Jährige Stichverletzungen. Auch den 45-jährigen Tatverdächtigen brachte der Rettungsdienst verletzt ins Krankenhaus. Während des laufenden Einsatzes ging zudem ein 16-Jähriger auf Anwesende los, was zwei Polizeibeamte (44, 51) unterbinden konnten. Dabei wurden diese leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Geschehen und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Von daz