Leipzig. Die Polizei hat am Freitagvormittag am Parkplatz Pösgraben an der A 38 einen Kleintransporter wegen des Verdachts auf Überladung kontrolliert. Der Verdacht bestätigte sich beim Wiegen des Fahrzeuges. Mit beinahe 75 Prozent zu viel Last war der Fahrer unterwegs. Geladen hatte der Mann Gasflaschen mit Propangas, die als Gefahrengut gelten.

Außerdem bemerkten die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch. Ein Atemtest ergab 0, 98 Promille. Die Verbindung von Überlast mit Gefahrengut und angetrunkenem Fahrer bezeichnete die Polizei als „tickende Zeitbombe“. Dem 55-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wurde wegen der Überladung, Trunkenheit im Verkehr und gefahrgutrechtlicher Verstöße angezeigt.

koku