Wiedemar. Auf einem Feld endete am Donnerstag die Fahrt mit einem Mobilkran. Der 49 Jahre alte Fahrer war kurz vor 9 Uhr mit dem Mobilkran von Wiedemar in Richtung Kölsa unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts abkam, berichtete am Freitag die Polizei. Das Fahrzeug beschädigte dabei einen Baum, das Bankett und einen Leitpfosten bevor es schließlich auf dem Feld zum Stehen kam. Durch den Unfall wurde das Fahrerhaus komplett zerstört, was eine Weiterfahrt unmöglich machte. Dem Fahrer passierte nichts, auch andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. Der Schaden wird laut Polizei auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Von kasto