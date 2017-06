Mockrehna. Großes Polizei- und Krankenwagenaufgebot am Mittwoch an den Mehrfamilienhäusern in der Reichsstraße in Mockrehna: Dort ist ein 28 Jahre alter Mann leblos in seiner Wohnung entdeckt worden. Nach Informationen Polizeidirektion in Leipzig gehen die Ermittler nach ersten Erkenntnissen von einem Selbstmord aus. Die Untersuchungen in dem Fall dauerten allerdings noch an, so ein Sprecher. Die Obduktion der Leiche von Rechtsmedizinern war am Mittwoch noch offen. Diese müsste ein Richter anordnen. Der Einsatz sorgte für Aufsehen bei den Anwohnern und wurde in den sozialen Netzwerken wie Facebook thematisiert.

Von Nico Fliegner