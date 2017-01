Dessau-Roßlau - . Gewalt, Missbrauch, eine ignorierte Schwangerschaft und der Wunsch nach Sex zu dritt: Im Dessauer Prozess um die Vergewaltigung und Tötung einer chinesischen Studentin hat die Angeklagte Details über die schwierige Beziehung zu ihrem mitangeklagten Lebensgefährten preisgegeben. Die 21-Jährige schilderte am Montag am Landgericht, dass ihr gleichaltriger Partner sie häufig schlug, extrem würgte und bedrohte. Er habe ihr Kontakte verboten und ihre Korrespondenz kontrolliert. Sie habe sich immer wieder trennen wollen und das auch gesagt, dazu gekommen sei es aber nie. „Er konnte auch liebevoll und zärtlich sein.“

Er habe ihr aber auch verboten, sich von einem Frauenarzt untersuchen zu lassen. Die Anzeichen ihrer dritten Schwangerschaft habe sie nicht wahrgenommen, vielleicht auch nicht wahrnehmen wollen, sagte sie auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin Uda Schmidt. Der Sohn sei im Juni 2015 als Sturzgeburt in einem Garten zur Welt gekommen. Erst da habe sie gewusst, dass sie ein Kind erwartet - ihr Partner habe sie nie angesprochen auf Veränderungen ihres Körpers. Als das Baby später starb, habe er sie getröstet. Die Angeklagte berichtete sehr gefasst und flüssig.

Erster Versuch scheitert

Ein recht alter Wunsch von ihm nach Sex zu dritt sei zuletzt immer drängender geworden. Deshalb habe er sie am 10. Mai, einen Tag vor der Tat, auf die Straße vor dem Wohnhaus geschickt, um eine Frau anzusprechen. Er selbst habe sich versteckt. Geschätzte zwei Stunden habe sie dort am Abend auf jemanden gewartet, es sei aber keine Frau vorbeigekommen. Schließlich hätten sie den Versuch abgebrochen. Anschließend habe er sie geschlagen und brutal zum Sex gezwungen. Er habe ignoriert, dass sie Schmerzen gehabt habe. „Je mehr ich mich gewehrt habe, desto erregter war er“, sagte die junge Frau.

Er habe einen weiteren Versuch für den Folgetag angekündigt. Am 11. Mai sprach sie dann die Chinesin an und lockte sie unter einem Vorwand ins Haus, wie sie schon am Montag vergangener Woche berichtet hatte. Am zehnten Verhandlungstag hatte die 21-Jährige ihr Schweigen gebrochen. Bei weiteren Nachfragen der Vorsitzenden Richterin zum Tattag selbst brach die 21-Jährige weinend ab. Der Angeklagte an ihrer Seite schwieg weiter. Er hielt die Arme verschränkt, richtete seinen Blick stur nach unten - wie an den vorherigen Verhandlungstagen auch.

Die Angeklagte soll an diesem Dienstag weiter befragt werden. „Es sind noch sehr viele Fragen offen“, sagte die Vorsitzende Richterin Uda Schmidt.

Laut der Anklage sollen die beiden 21-Jährigen im Mai 2016 die Studentin auf deren Joggingrunde abgefangen und unter einem Vorwand in eine leerstehende Wohnung gebracht haben. Dort sollen sie sie gut eine Stunde lang misshandelt und vergewaltigt haben. Die Angeklagte hatte am Montag vergangener Woche gesagt, ihr Partner haben sie zum Mitmachen gezwungen, sie habe die Situation beenden wollen. Die Polizei rief sie aber nicht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Angeklagten ihr Opfer allein in der Wohnung zurückließen, weil sie vom sicheren Tod ausgingen. Später sollen sie die Sterbende ins Freie gebracht haben, wo sie einen Tag nach der Tat gefunden wurde.

Chinesische Studenten der Hochschule Anhalt, an der das Opfer studierte, nahmen am Montag sichtbar Anteil. Rund 20 junge Frauen und Männer versammelten sich im Landgericht. Sie trugen weiße Papierrosen und kleine Schilder, auf denen sie Gerechtigkeit für ihre getötete Kommilitonin forderten. Erstmals sei die Wahrheit in dem Fall ausgesprochen worden, sagte eine Sprecherin der Gruppe.

Von Dörthe Hein