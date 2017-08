Motorradfahrer bei Unfall in Markranstädt schwer verletzt

Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall in Markranstädt südwestlich von Leipzig ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei befuhr ein 35-jähriger Autofahrer gegen 16.30 Uhr die Hauptstraße im Ortsteil Quesitz und wollte von dort links auf die Bundesstraße 87 abbiegen. Dabei übersah der 35-Jährige einen vorfahrtsberechtigten Kradfahrer, der in Richtung Leipzig unterwegs war.

Es kam zum folgenschweren Zusammenstoß, der 37-jährige Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Zum entstandenen Schaden an den Fahrzeugen ist nichts bekannt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

mpu