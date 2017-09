Motorradfahrer bei Zusammenstoß getötet

Dresden. Bei einem Unfall mit einem Kleintransporter ist in Dresden-Schönfeld ein 41 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Transporterfahrer habe ihn am Dienstagabend beim Herausfahren aus einer Grundstücksausfahrt offenbar übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Bei der Vollbremsung sei der Motorradfahrer dann gestürzt und mit Wagen zusammengestoßen. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Bei dem 49 Jahre alten Transporterfahrer habe ein Alkoholtest 0,39 Promille ergeben. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

LVZ