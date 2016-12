Magdeburg. In der Nacht zum Mittwoch ist auf eine neue Bundeswehr-Liegenschaft in Magdeburg ein mutmaßlicher Brandanschlag verübt worden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. Nach ersten Schätzungen sei ein Sachschaden in Höhe von rund 75.000 Euro entstanden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches schliefen laut Polizei drei Bundeswehrangehörige in dem betroffenen Gebäude, konnten es jedoch noch rechtzeitig verlassen. In dem Gebäude ist das Landeskommando Sachsen-Anhalt untergebracht.

Zeugen hatten den Brand gegen 3.40 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die das Feuer aber schnell löschen konnte. Aufgrund der Spuren und mehreren Brandausbruchstellen gehe die Kripo von einer vorsätzlichen Tat aus, teilte die Polizei weiter mit. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes werde die Untersuchung des Brandortes übernehmen. Ermittelt wird wegen schwerer Brandstiftung.

Der Brand sei an zwei Stellen im Dachbereich ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Am Mittwoch seien am Tatort noch Spuren gesichert worden. Da es bislang weder einen Tatverdächtigen, noch ein Bekennerschreiben gebe, könne auch zu einer möglichen Motivlage noch nichts gesagt werden. Ein politisch motivierter Hintergrund der Tat sei nicht auszuschließen. Erst vor wenigen Monaten hatte es einen Brandanschlag auf zahlreiche Fahrzeuge der Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof gegeben.

LVZ