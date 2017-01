Naunhof. Eine Mutter und ihr Kind sind am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Brandiser Straße schwer verletzt worden. Die 31-Jährige wollte von der Brandiser Straße auf die S 43 in Richtung Naunhof abbiegen, übersah dabei jedoch eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin. Bei dem Unfall wurden Mutter und Kind so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

the