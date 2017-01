Wurzen. Ein 36-Jähriger ist am Samstag in Wurzen durch besonders negatives Verhalten im Straßenverkehr aufgefallen. Laut Polizei fuhr der Mann nah auf den Wagen eines 26-Jährigen auf und überholte ihn „in völlig aggressiver Art und Weise“. Als der Bedrängte ihm nachfuhr, hielt der 36-Jährige an und bedrohte den anderen Mann mit einer Schreckschusswaffe. Als der Bedrohte wieder in sein Fahrzeug stieg, schoss der Drängler in die Luft.

Zunächst fuhren beide Autofahrer wieder los. Dann hielten sie erneut an - es kam zu einem Handgemenge, bei dem der 26-Jährige leicht verletzt wurde. Das Opfer fuhr zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Polizei suchte den 36-Jährigen an der Halteradresse des Wagens auf, traf den Mann dort aber nicht an. Gegen ihn wird nun wegen verschiedener Verkehrsdelikte, Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

luc