Leipzig/Mühlau. Der vermisste 14-Jährige aus Mühlau (Landkreis Mittelsachsen) ist wieder da. Karl L. sei „wohlbehalten und gesund“ aufgefunden worden, teilte die Freiwillige Feuerwehr des Ortes am Samstag auf ihrer Facebook-Seite mit. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber LVZ.de, dass der Junge seit dem Morgen wieder bei seinen Eltern sei.

Nach Karl. L. war seit Mittwoch großflächig gesucht worden, auch ein Hubschrauber kamen dabei zum Einsatz. Ein Zeugenaufruf der Polizei blieb zunächst ohne konkretes Ergebnis. Nachdem L. am Mittwoch kurz nach 16 Uhr die Wohnung von Verwandten in Burgstädt verlassen hatte, verlor sich seine Spur. Der 14-Jährige schaltete am Donnerstagabend auch sein Handy aus – es war damit für die Polizei nicht zu orten.

Der verzweifelte Vater des Jungen rief am Freitagabend in der WDR- und 1LIVE-Sendung „Domian“ an und wandte sich mit der Vermisstenmeldung an ein breites TV- und Radiopublikum. „Wir hoffen, dass er nur weggelaufen ist und nicht entführt worden ist“, sagte Benno L. am Telefon (ab Minute 54:57). Am Samstagmorgen wich die Sorge der Eltern dann der Erleichterung – Karl geht es gut. Wo er sich aufgehalten hatte, teilte die Polizei nicht mit.

nöß