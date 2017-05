Schreck in den Morgenstunden: Zwischen Mahlis und Lampersdorf (Landkreis Nordsachsen) ist am Dienstag ein Autofahrer von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Dem Fahrer gelang es, sich selbst aus dem Autowrack zu retten und sich in Sicherheit zu bringen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.