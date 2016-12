Unterwellenborn . Nach dem tödlichen Familiendrama in Unterwellenborn ist der Tatverdächtige gefasst worden. Polizisten nahmen ihn am Freitagabend auf einem Rastplatz an der Autobahn 3 nahe Duisburg (Nordrhein-Westfalen) in Richtung Niederlande fest, wie die Polizei mitteilte.

Der 35-Jährige steht im Verdacht, am Dienstag die 75 Jahre alte Großmutter seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau getötet zu haben. Seine 26-jährige Frau und das gemeinsame Baby soll er bei der Attacke nahe Saalfeld lebensgefährlich verletzt haben. Der Zustand der Frau soll nach Polizeiangaben vom Freitag stabil, aber weiter lebensbedrohlich sein. Das Kind ist erst wenige Monate alt.

Nach dem Mann war bundesweit gefahndet worden. Am Freitag hatte die Polizei zunächst aus Münster Hinweise von Zeugen erhalten, dass der Gesuchte möglicherweise per Schiff Deutschland verlassen wolle. Der 35-Jährige könnte versuchen, einen Hafen in Hamburg, Bremen oder auch in den Niederlanden zu erreichen, hieß es.

Die Polizei fahndet nach Angaben der Thüringer Landespolizeidirektion weiter nach dem Kleinwagen, einem Peugeot 306 mit dem Kennzeichen AP-DJ 7. Auch in Saalfeld ermitteln die Kriminalbeamten weiter.

