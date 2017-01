Neukieritzsch. Bei einem tragischen Unglücksfall am Sonntagnachmittag hat ein Kleinkind in Neukieritzsch schwerste Verletzungen erlitten. Der Zweijährige stürzte aus einem Fenster in der vierten Etage eines Hauses in der Nordstraße. Die Ärzte rechnen mit dem Schlimmsten, hat die Polizeidirektion Leipzig erst am Dienstag auf LVZ-Nachfrage mitgeteilt. Der Junge werde in einer Leipziger Kinderklinik behandelt.

Die 28-jährige Mutter war mit vier Kindern in der Wohnung in der Nordstraße zu Besuch. Die Geschwister spielten mit-, aber auch unabhängig voneinander, so die Polizei. Bis das Fehlen des Zweijährigen bemerkt wurde. Als die Suche in den Räumen erfolglos geblieben war, wurde der Junge unten vor dem Gebäude gefunden. Der zu Hilfe gerufene Notarzt kümmerte sich dann um die Erstversorgung und ließ das Kind in die Klinik nach Leipzig bringen. Es hatte Knochenbrüche und innere Blutungen erlitten.

Die gegen 16.30 Uhr informierte Polizei war mit Streifen- und Kriminalbeamten sowie Kriminaltechnikern über mehrere Stunden vor Ort. Diese untersuchten die Wohnung auf Spuren und befragten die Personen getrennt, die während des Besuches dabei gewesen waren, um das Geschehen möglichst genau darstellen und rekonstruieren zu können. Dennoch stehe bisher noch nicht fest, aus welchem Fenster der Junge gestürzt war und wie das passieren konnte.

Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft nicht von einer Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht aus, so die Polizeidirektion weiter. Der Mutter könne kein gröblicher, das heißt schwerwiegender Verstoß vorgehalten werden. Allerdings werde gegen die 28-Jährige wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Von Olaf Krenz