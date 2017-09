Notfallübungen auf den Flughäfen Leipzig und Dresden

Leipzig/Dresden . Auf den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden haben die Einsatzkräfte den Ernstfall geprobt. Das Übungsszenario in Leipzig war am Samstag der Zusammenstoß eines Flugzeugs mit einem Fahrzeug auf einem Rollweg. In Dresden trainierten die Retter, was zu tun ist, wenn ein Flieger brennt und es 20 Verletzte gibt, wie beide Airports mitteilten.

Insgesamt waren fast 600 Rettungskräfte verschiedener Feuerwehren, vom Deutschen Roten Kreuz und des Kriseninterventionsteams im Einsatz. Zu Einschränkungen im Flugbetrieb kam es demnach nicht. Laut Richtlinien der Internationalen Luftfahrtorganisation (ICAO) sind Flughäfen verpflichtet, in einem Abstand von höchstens zwei Jahren Notfallübungen durchzuführen.

Auch in Markranstädt übten Rettungskräfte der Feuerwehr für den Ernstfall: Am Stadtbad wurde ein Chlorgas-Unfall geprobt. Unter schwerem Atemschutz hantierten Kameraden am Samstagvormittag offenbar mit vermeintlich gefährlichen Chemikalien, um in einer Notsituation vorbereitet zu sein.

LVZ