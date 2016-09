Meuselwitz. Bei der Obduktion der Leiche des am Sonnabend verstorbenen Tauchers vom Haselbacher See wurde ein natürlicher Tod durch Herzinfarkt festgestellt. Darüber informierte am Mittwoch Polizeisprecher Sebastian Hecker. Damit könnten nun eine Fremdeinwirkung oder Mängel an der Taucherausrüstung ausgeschlossen werden. Eine weitere Untersuchung der Ausrüstung des 64-Jährigen sei deshalb hinfällig, heißt es weiter. Der Verstorbene war der Vereinsvorsitzende des Tauchclubs Wintersdorf. Angeordnet hatte die Obduktion zur Ermittlung der Todesursache der Staatsanwalt.

Die Tragödie hatte sich am Sonnabendvormittag nach einem Tauchgang im Haselbacher See ereignet. Kurz nach dem Auftauchen hatte der erfahrene Taucher gegen 11 Uhr das Bewusstsein verloren. Weder die herbeigeeilten Ersthelfer von Seesportverein Aqua Fun noch das per Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt-Team konnten den Mann reanimieren.

Nach Informationen der OVZ soll er bereits vor Jahren einen Herzinfarkt erlitten haben. Von seinem Hausarzt soll der Meuselwitzer jedoch die Erlaubnis gehabt haben, wieder seiner Tauchleidenschaft nachzugehen.

Von Marlies Neumann